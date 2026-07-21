Polvo del Sahara mantendrá ambiente caluroso y cielo grisáceo este martes

Un motorista se hidrata para mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes prevalecerá un ambiente mayormente soleado, con pocas nubes y un cielo de aspecto grisáceo debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara y a una masa de aire con menor contenido de humedad sobre el país.

No obstante, el organismo prevé que entre mediados de la tarde y las primeras horas de la noche se registren algunos chubascos aislados, acompañados de posibles tronadas, en localidades de Monte Plata, San Cristóbal, la parte norte del Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, entre otras provincias.

De acuerdo con el Indomet, estas precipitaciones estarán asociadas al arrastre del viento del noreste, el calentamiento diurno y los efectos orográficos. En la noche, las lluvias serán escasas y predominará un cielo mayormente estrellado.

Ambiente caluroso

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir suficiente agua, usar ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que navegan en la porción sur/suroeste de Pedernales permanecer cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido al viento anormal y al oleaje peligroso.

El resto de las costas caribeña y atlántica no presenta restricciones.

Tormenta Bertha

En su boletín, el Indomet informó que la depresión tropical número 2 se fortaleció y se convirtió en la tormenta tropical Bertha.

El fenómeno se localiza a unos 180 kilómetros al sur de Panama City, Florida, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a unos siete kilómetros por hora.

Por su ubicación y trayectoria prevista, no representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para los próximos días

Para el jueves, el Indomet prevé que una vaguada en varios niveles de la troposfera provoque, desde la madrugada, chubascos locales entre débiles y moderados sobre provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata.

Durante la tarde se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, entre otras localidades.

Para el viernes, la vaguada continuará incidiendo en el país, generando durante la madrugada y la mañana lluvias débiles y pasajeras en provincias del litoral caribeño. En horas de la tarde, el calentamiento diurno favorecerá aguaceros moderados a localmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias del noroeste y la Cordillera Central.