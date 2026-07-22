Lluvias por vaguada y temperaturas de hasta 35 °C dominarán el clima este miércoles

Conductores transitan por una calle inundada tras las lluvias. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las condiciones del tiempo en el país estarán dominadas por una vaguada que provocará lluvias en varias provincias y mantendrá un ambiente caluroso, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, producto de las condiciones, desde la madrugada se han registrado lluvias dispersas, entre débiles y moderadas, así como aguaceros locales con posibles tronadas ocasionales, principalmente en Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Para la tarde, se prevé aguaceros de moderados a localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, entre otras provincias.

Persistirá el calor

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, propias de la estación de verano. Las mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, indicó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las condiciones marítimas se mantienen normales en las costas del país.

Tormenta Bertha

El organismo también informó sobre la tormenta tropical Bertha, ubicada a unos 265 kilómetros al oeste/suroeste de Panama City, en Florida, Estados Unidos. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a unos 7 kilómetros por hora.

Debido a su ubicación y trayectoria prevista, Indomet indicó que Bertha no representa peligro para la República Dominicana.

Lluvias

Para el jueves se pronostican algunas lluvias entre débiles y localmente moderadas en provincias de la costa caribeña. En horas de la tarde, el calentamiento diurno, el acercamiento de una onda tropical y la incidencia de la vaguada en niveles altos de la troposfera favorecerán el desarrollo de nubosidad.

Estas condiciones provocarán aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del sureste, especialmente sobre el noroeste y la Cordillera Central.

Para el viernes, la vaguada y la onda tropical se alejarán del área, permitiendo el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad y una mayor concentración de partículas de polvo del Sahara.

Como resultado, se espera una disminución de las precipitaciones, con la ocurrencia de algunos chubascos aislados durante la tarde en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, asociados a los efectos locales.