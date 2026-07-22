El huracán Fausto y la tormenta Bertha activan la temporada ciclónica

Trayectoria prevista de la tormenta tropical Bertha, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). ( FUENTE EXTERNA )

Dos sistemas tropicales mantienen la atención de los meteorólogos este miércoles en distintas cuencas oceánicas. Mientras el huracán Fausto continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico oriental sin representar amenaza para zonas pobladas, la tormenta tropical Bertha sigue desplazándose por el norte del Golfo de México, donde mantiene avisos por vientos, marejada ciclónica y lluvias en varios estados de Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Fausto alcanzó la categoría de huracán durante la noche del martes y, a las 11:00 p. m. (hora de Hawái), presentaba vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora (140 km/h).

El fenómeno se ubicaba a unos 1,320 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Los pronósticos indican que Fausto experimentará un fortalecimiento gradual durante las próximas 24 horas, mientras continúa alejándose sobre aguas abiertas del Pacífico oriental. El ciclón registra una presión mínima central de 981 milibares.

Aunque no existen vigilancias ni avisos costeros vigentes, el NHC advirtió que el oleaje generado por Fausto continúa afectando sectores de la costa occidental de Baja California, donde pueden presentarse fuertes corrientes de resaca y condiciones peligrosas para bañistas y embarcaciones pequeñas durante los próximos días.

Bertha mantiene condiciones de tormenta tropical

En el Atlántico, la tormenta tropical Bertha continuaba desplazándose lentamente hacia el oeste sobre el norte del Golfo de México.

A las 4:00 de la madrugada (CDT), su centro se localizaba a unos 265 kilómetros al oeste-suroeste de Panama City, Florida, y a apenas 85 kilómetros al este-noreste de la desembocadura del río Misisipi.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y una presión mínima de 998 milibares, mientras avanza hacia el oeste a apenas 7 km/h.

Los meteorólogos prevén que Bertha continúe bordeando la costa norte del Golfo durante los próximos dos días, con un debilitamiento gradual.

Avisos vigentes

Las autoridades estadounidenses mantienen una advertencia de tormenta tropical desde la línea divisoria entre los condados Okaloosa y Walton, en Florida, hasta Morgan City, en Luisiana, incluyendo el área metropolitana de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain.

También permanece una vigilancia de tormenta tropical para sectores del oeste de Luisiana y el lago Maurepas.

Con esta actualización fue suspendida la advertencia que permanecía vigente para la zona situada al este de la línea entre los condados Okaloosa y Walton, en Florida.

Riesgos previstos

El NHC advirtió que Bertha continuará generando condiciones de tormenta tropical en la costa norte del Golfo durante este miércoles.

Además, se espera una marejada ciclónica de entre 2 y 4 pies (0.6 a 1.2 metros) desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Misisipi y Alabama, mientras que otros sectores de la costa podrían registrar aumentos del nivel del mar de entre 1 y 3 pies (0.3 a 0.9 metros).

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico prevé acumulados de entre 1 y 4 pulgadas (25 a 100 milímetros), con máximos aislados de 6 pulgadas (150 milímetros) desde el oeste de Florida hasta el sur de Texas hasta el jueves, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas.

El oleaje y las corrientes de resaca peligrosas también persistirán a lo largo de la costa norte del Golfo durante los próximos días.

Por el momento, ninguno de los dos ciclones representa peligro para la República Dominicana, ya que ambos sistemas evolucionan lejos del Caribe.