El calor no cesará y se espera que una vaguada deje lluvias en algunas provincias

Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que una vaguada continuará incidiendo sobre las condiciones del tiempo en el país, por lo que desde las primeras horas de la mañana se han registrado chubascos aislados y se espera que durante el resto del día predomine un cielo con nubes dispersas, lluvias pasajeras hacia el litoral sur y noreste.

Después del mediodía, la vaguada favorecerá incrementos nubosos que provocarán aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche en las provincias Hato Mayor, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia y Baoruco.

Ambiente caluroso y polvo del Sahara

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la temporada de verano. Además, se prevé un incremento en la concentración de polvo del Sahara durante los próximos días.

Ante estas condiciones, recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C y máximas de 33 °C a 35 °C.

Tormenta Bertha no representa peligro para RD

El organismo informó que la tormenta tropical Bertha, está ubicada a unos 155 kilómetros al sureste de Lago Charles, en Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Por su ubicación y trayectoria prevista, el fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Pocas lluvias

Para el viernes, el Indomet prevé que el contenido de humedad disminuya, por lo que se esperan pocas lluvias y predominará un ambiente despejado y caluroso, con la posibilidad de aguaceros aislados y tronadas en horas de la tarde sobre localidades de la cordillera Central y el valle del Cibao.

Para el sábado, la combinación de una vaguada y una onda tropical favorecerá incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas durante la tarde y primeras horas de la noche, principalmente en provincias del noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza.