Santiago Rodríguez, Independencia y Dajabón lideran las provincias con las temperaturas más altas

La provincia Santiago Rodríguez registró la temperatura más alta del país durante la última semana, al alcanzar 38.5 grados Celsius, en medio de una ola de calor que continuará afectando gran parte del territorio nacional, informó este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo indicó que, entre el 15 y el 21 de julio, las temperaturas máximas oscilaron entre 34.0 °C y 38.5 °C, siendo las provincias de la región noroeste y la zona fronteriza las que experimentaron los valores más elevados.

Luego de Santiago Rodríguez, los mayores registros correspondieron a Jimaní, en la provincia Independencia, con 38.2 °C; Dajabón, con 38.0 °C; Valverde, con 37.9 °C; y Ponton Abajo, en La Vega, donde el termómetro alcanzó los 37.6 °C.

Según Indomet, estas temperaturas responden a una combinación de factores, entre ellos la época más calurosa del año, la influencia del sistema de alta presión del Atlántico, los efectos de teleconexión asociados al fenómeno de El Niño y la presencia de concentraciones moderadas de polvo del Sahara, condiciones que favorecen un ambiente más seco y caluroso.

Continuará el calor

Las perspectivas no muestran un alivio inmediato. De acuerdo con el pronóstico del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el calor persistirá sobre República Dominicana durante el período comprendido entre el 22 y el 28 de julio.

El informe prevé un riesgo de calor moderado para las regiones central y sureste, mientras que las regiones occidental y noroeste presentan condiciones propicias para episodios de calor severo.

Asimismo, existe una alta probabilidad de que la combinación entre la temperatura máxima y la sensación térmica supere los 33 grados Celsius durante al menos tres días consecutivos en gran parte del país, con zonas donde el índice podría sobrepasar los 37 grados, incrementando el riesgo de estrés térmico.

Recomendaciones

Ante este panorama, Indomet exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Además, debido a la presencia de polvo del Sahara, recomendó que las personas con enfermedades respiratorias, los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas extremen las medidas preventivas y se mantengan atentos a los boletines meteorológicos oficiales.