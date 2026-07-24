El calor no cede: Indomet pide tener precauciones hasta el 28 de julio

Señora resguardándose del sol debajo de una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que las temperaturas elevadas persistirán sobre gran parte de la República Dominicana durante la semana del 22 al 28 de julio, con especiales posibilidades de episodios de calor severo en las regiones occidental y noroeste.

El organismo explicó que el ambiente caluroso estará favorecido por la época más cálida del año, el sistema de alta presión del Atlántico, los efectos de teleconexión asociados al fenómeno El Niño y la presencia de concentraciones moderadas de polvo del Sahara.

El pronóstico coincide con el informe sobre amenazas de calor para el Caribe emitido el 21 de julio por el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El documento, válido del 22 al 28 de julio, establece una alta probabilidad de que el índice combinado de temperatura máxima y sensación térmica supere los 33 °C durante al menos tres días consecutivos en República Dominicana.

La NOAA también proyecta probabilidades de moderadas a altas de que ese índice exceda los 37 °C en zonas aisladas del norte del país.

Su evaluación general anticipa calor moderadamente severo en áreas del centro y el oeste, calor severo en puntos aislados del este y el oeste, y condiciones extremadamente severas en una zona aislada del occidente dominicano.

Influencia de El Niño Indomet indicó que el riesgo de calor será moderado principalmente en las regiones central y sureste. Las condiciones más peligrosas podrían concentrarse en las regiones occidental y noroeste, donde aumentaría la posibilidad de estrés térmico.

El Niño está activo

La influencia de El Niño señalada por Indomet coincide con el diagnóstico más reciente del Centro de Predicción Climática.

La entidad estadounidense confirmó el 9 de julio que El Niño continúa activo y se fortalecerá durante el resto de 2026. La NOAA estima una probabilidad del 97 % de que el fenómeno persista hasta comienzos de la primavera de 2027.

Las temperaturas registradas durante la semana anterior ya mostraban un ambiente muy caluroso. Entre el 15 y el 21 de julio, las máximas oscilaron entre 34.0 °C y 38.5 °C.

El valor más alto fue registrado en Santiago Rodríguez, con 38.5 °C. Le siguieron Jimaní, en la provincia Independencia, con 38.2 °C; Dajabón, con 38.0 °C; Valverde, con 37.9 °C, y Pontón Abajo, en La Vega, con 37.6 °C.

Los registros diarios de Indomet también muestran valores elevados recientes. El 20 de julio, Santiago Rodríguez alcanzó 38.0 °C, Boca de Mao llegó a 37.2 °C y Santo Domingo Este registró 36.1 °C.

El 22 de julio, Boca de Mao alcanzó 37.1 °C, mientras que Cabral y el aeropuerto Joaquín Balaguer, en La Isabela, registraron 36.3 °C.

Recomendaciones ante el calor

Indomet recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por la presencia de polvo del Sahara, las personas con enfermedades respiratorias, los adultos mayores, los niños y las embarazadas deben extremar las precauciones.

El organismo pidió seguir los boletines oficiales y prestar atención a señales relacionadas con el estrés térmico, especialmente después de una exposición prolongada al sol o de realizar actividades físicas en exteriores.