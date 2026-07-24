Indomet exhorta al público de Juegos Centroamericanos a mantenerse hidratado por altas temperaturas

La tenista dominicana Julianny de la Cruz durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) exhortó este viernes a los atletas, personal técnico, voluntarios y espectadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante el desarrollo del evento.

Las autoridades meteorológicas indicaron, mediante un comunicado, que la recomendación responde a la incidencia de un sistema anticiclónico y a las concentraciones de polvo del Sahara, que mantienen un ambiente seco y estable, favoreciendo un cielo soleado y con aspecto opaco.

Asimismo, se espera la ausencia de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. No obstante, podrían registrarse algunos chubascos aislados y de corta duración, incluso durante la noche, en la zona montañosa ubicada al sur de Santiago y de La Vega.

Indomet aconsejó a los participantes del evento evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, además de tomar descansos en lugares frescos siempre que sea posible.

De igual forma, llamó a prestar especial atención a los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, por ser los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.

Predicciones por provincias

El organismo pronosticó un cielo mayormente soleado en Puerto Plata, Monseñor Nouel, el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, La Altagracia y Espaillat. En tanto, para Santiago y La Vega prevé chubascos aislados.

Sobre los juegos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo concentrarán durante 16 días a más de 6,200 atletas de 37 países y territorios. La distribución de sus competencias convertirá distintas zonas de la República Dominicana en un amplio circuito de turismo deportivo.

Aunque el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte continuará como sede principal, buena parte de los 40 deportes y 56 disciplinas se desarrollará fuera de ese complejo. El programa incluye instalaciones del Gran Santo Domingo y escenarios ubicados en Santiago, Moca, La Vega, Bonao, Cabarete, Baní y Punta Cana.