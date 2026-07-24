Viernes con cielo opaco, calor y pocas lluvias por polvo del Sahara

Cielo con un aspecto grisáceo y opaco por la presencia de las partículas de polvo del Sahara el 6 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes predominará un ambiente de buen tiempo, con cielo opaco, sol radiante, temperaturas calurosas y escasas precipitaciones debido a la concentración de partículas de polvo del Sahara, que variará de moderada a ligeramente fuerte.

Además, los valores de humedad se mantendrán bajos sobre el territorio dominicano, favoreciendo un ambiente seco.

No obstante, para el transcurso de la tarde, se prevén chubascos en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, la parte sur de Santiago, San Juan y Santiago Rodríguez.

Ambiente caluroso

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la estación de verano, al aumento pronosticado en la concentración de polvo proveniente del Sahara en los próximos días y al viento predominante del sureste.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante las altas temperaturas, el organismo recomienda ingerir suficiente agua con frecuencia, usar ropa holgada, ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Bertha se disipó

El organismo informó que la tormenta tropical Bertha degeneró durante las primeras horas de la noche del jueves a depresión tropical y posteriormente se disipó, convirtiéndose en un sistema de baja presión. La institución indicó que esta será la última información relacionada con este fenómeno.

Vaguada y onda tropical

Para mañana sábado se esperan nublados pasajeros con aguaceros dispersos y tronadas, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche, sobre La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, la parte norte de San Juan, la parte sur de Santiago y otras provincias cercanas.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones estarán asociadas a la incidencia de una vaguada en altura y una onda tropical.

Para el domingo, durante la mañana, la incidencia de una onda tropical en combinación con una vaguada favorecerá un incremento gradual de la nubosidad con chubascos locales y tronadas sobre el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En horas de la tarde y la noche se prevén aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas mismas regiones.