Calor y ligeros chubascos para este sábado

Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Para este sábado predominará un ambiente caluroso, con algunas precipitaciones aisladas en el territorio nacional, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con la entidad, desde las primeras horas de mañana y durante la tarde podrían generarse chubascos aislados en zonas costeras, pese a la incidencia de las altas temperaturas y el polvo del Sahara.

En ese sentido, el organismo prevé aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Juan y Elías Piña, lo que podría extenderse hasta el anochecer.

Estas condiciones estarán asociadas al paso de una onda tropical poco activa al sur del país, la influencia del viento del este y la ligera incidencia de una vaguada.

Calor

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán elevadas, por lo que recomendó ingerir suficiente agua, usar ropa holgada, ligera y de colores claros, así como permanecer en lugares frescos y evitar exponerse de manera prolongada al sol sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 33 °C y 35 °C.