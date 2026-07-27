Pronostican temperaturas calurosas y aguaceros dispersos para este lunes

Un motorista se hidrata para mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes predominará un patrón atmosférico mayormente despejado, con escasas lluvias y un ambiente caluroso.

Explicó que aunque una onda tropical estará pasando al sur con su mayor actividad nubosa sobre el mar Caribe, tendrá poca incidencia en las condiciones del tiempo del país.

No obstante, la entidad indicó que durante la tarde y las primeras horas de la noche, la combinación de una vaguada con el viento y los efectos locales, como el calentamiento diurno y la orografía, favorecerá incrementos nubosos acompañados de chubascos o aguaceros dispersos y posibles tronadas.

Las precipitaciones afectarán principalmente localidades de Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, San Juan, Elías Piña y Pedernales, entre otras zonas cercanas.

El calor continúa

El organismo señaló as temperaturas continuarán bastante elevadas, por lo que se recomienda vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada a los rayos solares sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse hidratada y buscar lugares frescos y ventilados. Recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Incrementará el polvo del Sahara

Para el martes, el Indomet prevé que la onda tropical se aleje del territorio nacional, por lo que tendrá poca influencia en las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el organismo, un sistema de alta presión y ligeras partículas de polvo del Sahara continuarán limitando la formación de nubes y las precipitaciones importantes. Sin embargo, durante la tarde y el inicio de la noche, la vaguada, el calentamiento diurno y la orografía local provocarán nublados con chubascos y/o aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noreste, sureste y la Cordillera Central.

Para el miércoles se pronostica un nuevo incremento en la concentración de polvo del Sahara, lo que limitará el efecto de la vaguada.

Durante la tarde solo se esperan algunos aguaceros o chubascos dispersos, con baja probabilidad de tronadas y ráfagas de viento, sobre localidades de la Cordillera Central y algunos sectores de la llanura Oriental. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.