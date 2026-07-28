Cielo mayormente soleado y ambiente caluroso dominan el clima este martes

Una mujer se protege del intenso sol cubriéndose con un periódico mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este martes se espera un cielo mayormente soleado, ligeramente opaco, y el ambiente continuará caluroso debido a que las partículas de polvo del Sahara se encuentran actualmente en muy bajas concentraciones.

Las precipitaciones, estarán limitadas en casi todo el país debido a una masa de aire con reducido contenido de humedad.

No obstante, el organismo prevé algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa, San Juan y otras localidades cercanas, producto del calentamiento diurno, el arrastre del viento y una débil vaguada en altura.

El calor continuará

El Indomet informó que las temperaturas seguirán bastante calurosas, por lo que recomienda vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada a los rayos solares sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Además, exhortó a la población a mantenerse hidratada y buscar lugares frescos y ventilados. Indicó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Chubascos débiles

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles ocurrirán chubascos débiles y moderados en provincias del litoral caribeño, como Barahona, Azua, Peravia y San Cristóbal, debido al paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada en altura.

En horas de la tarde se esperan aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en sectores de Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y San Juan. A mediados de la tarde se prevé un ligero incremento en la concentración de las partículas de polvo del Sahara.

Para el jueves, el organismo prevé que las partículas de polvo sahariano estarán en concentraciones moderadas, lo que, junto a la incidencia de un sistema anticiclónico y el escaso contenido de humedad, limitará las precipitaciones en el territorio nacional. Se espera un ambiente soleado y calimoso, con un aspecto grisáceo y opaco.

Sin embargo, en la provincias de la Cordillera Central y la zona fronteriza el organismo pronostica algunos chubascos con tronadas, asociados a una vaguada en los niveles altos de la troposfera.