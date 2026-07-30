El ambiente caluroso continuará este jueves por la incidencia del polvo del Sahara

Cielo con un aspecto grisáceo y opaco por la presencia de las partículas de polvo del Sahara el 6 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El ambiente continuará caluroso en el país debido a la incidencia del polvo del Sahara, un sistema anticiclónico y una masa de aire con escasa humedad, que dominarán las condiciones meteorológicas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, este jueves las partículas de polvo del Sahara limitarán la formación de nubes, y predominara un cielo mayormente despejado. No obstante, durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados y pasajeros en localidades cercanas a la costa caribeña .

Lluvias en la tarde y calor

Para la tarde, el organismo prevé algunos incrementos nubosos acompañados de precipitaciones de corta duración en zonas de la Cordillera Central y comunidades fronterizas, producto del calentamiento diurno y los efectos orográficos.

El Indomet advirtió que las temperaturas continuarán bastante calurosas. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, recomienddan vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse bien hidratado y buscar lugares frescos y ventilados. En ese sentido, los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas.

Vaguada y viento del este influirán en el clima

Para el viernes, el organismo prevé que una vaguada y el viento predominante del este provocarán, desde la madrugada y durante la mañana, aumentos nubosos con chubascos dispersos sobre La Altagracia, La Romana, Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, Barahona y Pedernales.

En horas de la tarde y hasta las primeras de la noche, las lluvias podrían intensificarse en forma de aguaceros, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia sectores de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

La entidad meteorológica indicó para el sábado continuará la influencia de la vaguada y del viento del este, generando desde la madrugada algunos chubascos pasajeros sobre localidades del noreste y el litoral caribeño.

Durante la tarde, el acercamiento de una onda tropical incrementará ligeramente la humedad, favoreciendo aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas, principalmente en la Cordillera Central y la zona fronteriza.