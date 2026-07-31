El COE emite alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal por riesgo de inundaciones

Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la tarde de este viernes en alerta verde a la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas.

La medida fue adoptada con base en el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indica que desde tempranas horas se registran chubascos dispersos hacia el este del país, producto del arrastre del viento y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

El organismo explicó que durante las próximas horas estos factores, combinados con el incremento de la humedad y los efectos locales, favorecerán la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, el sur de La Vega, San Juan y Elías Piña.

Condiciones marítimas

El COE informó que, en un tramo de la costa caribeña comprendido entre Isla Beata y Cayo Pisaje, en Pedernales, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto debido al viento y al oleaje anormales.

En el resto de la costa caribeña recomendó navegar cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, mientras que en la costa atlántica las condiciones marítimas permanecen normales.

Recomendaciones

El organismo exhortó a la población a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el COE a través de los teléfonos 809-472-0909, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y *462 de la Ogtic.

Asimismo, pidió seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y recomendó que los residentes en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, permanezcan atentos y adopten las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

También llamó a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y a no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.