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Lluvias por vaguada
Lluvias por vaguada

Indomet prevé lluvias para este sábado en varias localidades del país por efectos de una vaguada

Se mantiene en alerta verde el Gran Santo Domingo y San Cristóbal

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    Indomet prevé lluvias para este sábado en varias localidades del país por efectos de una vaguada
    Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado se prevén lluvias en varias localidades del país, debido a la incidencia de una vaguada y el paso de una onda tropical.

    De acuerdo con el boletín del organismo, durante la mañana se registrarán chubascos en poblados cercanos a las costas. En la tarde, las precipitaciones se intensificarán en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el norte de Azua, Sánchez Ramírez, Monte Plata, el norte de San Juan y Elías Piña, así como en otras localidades del noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

    • Las lluvias se prolongarán hasta las primeras horas de la noche.

    Para la provincia Santo Domingo, que permanece en alerta verde junto con el Distrito Nacional, el instituto pronostica chubascos durante la mañana, con una disminución gradual en horas de la tarde.

    Además, la provincia San Cristóbal continúa bajo alerta verde.

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    El Indomet indicó que, aunque el ambiente seguirá caluroso, la vaguada persistirá el domingo, favoreciendo lluvias concentradas sobre las provincias de la cordillera Central y el noreste del país.

    En ese sentido, durante la tarde se desarrollarán aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Al finalizar las horas vespertinas, algunos chubascos podrían extenderse hacia el noreste.

    El organismo precisó que los acumulados de lluvia podrían variar en función de la evolución de los sistemas atmosféricos, por lo que mantendrá un monitoreo constante.

    Medidas de precaución

    El organismo exhortó a la población a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y recomendó a los residentes en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, mantenerse atentos y adoptar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

     
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