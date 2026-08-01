COE levanta la alerta verde para Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional

Una mujer se protege del sol con una sombrilla mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) levantó este sábado el nivel de alerta verde que permanecía vigente para las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional, al registrarse una disminución de las lluvias pronosticadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La decisión fue adoptada con base en el boletín meteorológico emitido este sábado por el Indomet y en lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

No obstante, el organismo informó que una onda tropical continuará incidiendo sobre el territorio nacional durante el resto de la jornada.

Previsión de lluvias

Según el informe, durante las horas de la mañana podrían registrarse nublados con chubascos aislados y pasajeros en localidades cercanas a la costa sur, mientras que en la tarde y las primeras horas de la noche se prevén aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la combinación de la onda tropical, el calentamiento diurno y los efectos orográficos.

Las precipitaciones afectarán principalmente a las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Recomendaciones del COE

En cuanto a las condiciones marítimas, el COE indicó que, al suroeste de la costa caribeña, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al viento y al oleaje anormales.

En el resto de la costa caribeña y en la costa atlántica, las condiciones marítimas permanecen normales.