Onda tropical provocará aguaceros, tormentas eléctricas y calor intenso este sábado

Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una onda tropical ubicada sobre el canal de la Mona, en combinación con una vaguada, provocará este sábado aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, mientras las temperaturas continuarán calurosas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se prevén chubascos aislados en localidades del litoral sur, incluidos algunos sectores del Gran Santo Domingo. Sin embargo, será en horas de la tarde cuando aumente la nubosidad y se registren aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas.

Las precipitaciones afectarán principalmente las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Ante estas condiciones, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene los niveles de alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, debido al riesgo de inundaciones urbanas durante las próximas 24 horas.

Persistirá el calor

El organismo explicó que, debido a las altas temperaturas y al elevado contenido de humedad en la atmósfera, la sensación térmica continuará siendo muy elevada.

Por ello, recomendó a la población hidratarse con frecuencia, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde y permanecer, en la medida de lo posible, en lugares frescos y bien ventilados.

Pronóstico para el domingo

Para el domingo, aunque la onda tropical se alejará del área de pronóstico, la vaguada y la humedad remanente favorecerán nuevos incrementos de la nubosidad durante la tarde, con aguaceros dispersos y tronadas hasta las primeras horas de la noche en provincias del noreste, suroeste, el Valle del Cibao y la Cordillera Central.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a las embarcaciones frágiles y pequeñas navegar con precaución cerca del perímetro costero al sur y suroeste de Pedernales, sin aventurarse mar adentro debido al viento y al oleaje anormal. En el resto de las costas Caribe y Atlántica no se mantienen restricciones.