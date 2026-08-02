Meteorología espera aguaceros y calor provocado por vaguada en varias provincias

Dos personas caminando bajo una sombrilla por una calle de un barrio de Santo Domingo en un día lluvioso. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada provocará este domingo aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, mientras persistirán las altas temperaturas y una elevada sensación térmica.

Durante las horas de la mañana, el organismo prevé chubascos aislados en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras localidades del litoral caribeño, debido a la humedad remanente tras el paso de una onda tropical y la incidencia de la vaguada.

Aguaceros y tormentas eléctricas

En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán sobre Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón y Elías Piña, donde se esperan aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para el resto del territorio nacional, Indomet pronostica un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

El organismo también advirtió que continuará el ambiente caluroso debido a la época del año y a la alta humedad, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y vestir ropa ligera de colores claros.

Recomendaciones ante el calor

Asimismo, exhortó a prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ser los más vulnerables a las altas temperaturas.