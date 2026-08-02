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aguaceros calor
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Meteorología espera aguaceros y calor provocado por vaguada en varias provincias

Indomet mantiene el llamado a la población a protegerse del calor por la elevada sensación térmica

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    Meteorología espera aguaceros y calor provocado por vaguada en varias provincias
    Dos personas caminando bajo una sombrilla por una calle de un barrio de Santo Domingo en un día lluvioso. (ARCHIVO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada provocará este domingo aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, mientras persistirán las altas temperaturas y una elevada sensación térmica.

    Durante las horas de la mañana, el organismo prevé chubascos aislados en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras localidades del litoral caribeño, debido a la humedad remanente tras el paso de una onda tropical y la incidencia de la vaguada.

    RELACIONADAS

    Aguaceros y tormentas eléctricas

    • En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán sobre Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón y Elías Piña, donde se esperan aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Para el resto del territorio nacional, Indomet pronostica un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

    El organismo también advirtió que continuará el ambiente caluroso debido a la época del año y a la alta humedad, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y vestir ropa ligera de colores claros.

    Recomendaciones ante el calor

    Asimismo, exhortó a prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ser los más vulnerables a las altas temperaturas.

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