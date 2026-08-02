COE coloca nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta verde ante la posibilidad de inundaciones provocadas por los aguaceros previstos para la tarde y las primeras horas de la noche.

Las demarcaciones bajo alerta son Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Vega y Valverde, además del Distrito Nacional.

La medida fue adoptada por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, de acuerdo con el boletín emitido por el organismo a las 11:30 de la mañana.

El COE explicó que la humedad dejada por una onda tropical que salió del área de pronóstico, combinada con una vaguada, favorecerá la ocurrencia de precipitaciones en distintas zonas del país.

Aguaceros y tormentas eléctricas

Durante las primeras horas se esperaban chubascos aislados sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras localidades del litoral caribeño.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el Instituto Dominicano de Meteorología pronosticó aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

En el resto del territorio nacional predominará un cielo mayormente soleado, con aumentos nubosos ocasionales y escasas precipitaciones.

Precaución en la costa caribeña

El COE también recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero del suroeste de la costa caribeña y abstenerse de aventurarse mar adentro debido a vientos y oleajes anormales.

En el resto de la costa caribeña y en el litoral atlántico, las condiciones marítimas permanecen normales.

El organismo exhortó a los residentes en zonas vulnerables próximas a ríos, arroyos y cañadas a mantenerse atentos ante posibles crecidas y adoptar medidas preventivas.

También recomendó no cruzar corrientes de agua que presenten un volumen elevado ni utilizar balnearios en las demarcaciones colocadas bajo alerta