El COE mantiene nueve provincias en alerta verde por riesgo de inundaciones
Llaman a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua y a abstenerse de utilizar balnearios
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene nueve provincias en alerta verde ante el riesgo de inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.
Las provincias bajo alerta son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Vega, San Juan, Santiago y Valverde.
La medida fue adoptada de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que desde la madrugada y durante la mañana se registrarán algunos chubascos pasajeros sobre localidades del litoral nordeste y la costa caribeña, debido al acercamiento de una onda tropical y la incidencia de una vaguada.
El informe indica que durante la tarde aumentará la nubosidad, generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre provincias del nordeste, sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Gran Santo Domingo. Estas lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche y ser localmente fuertes en algunos sectores.
Condiciones marítimas
El COE indicó que en la costa caribeña, específicamente al sur y suroeste de Pedernales, los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al viento y al oleaje anormal.
En el resto de la costa caribeña y en la costa atlántica no existen restricciones para la navegación.
Reporte de incidencias
En la provincia San Juan, la Defensa Civil informó que las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron daños en 15 viviendas. De estas, siete sufrieron el desprendimiento total de sus techos y ocho registraron daños parciales, además de afectaciones a electrodomésticos y ajuares del hogar.
En Santiago Rodríguez, las lluvias y los fuertes vientos ocasionaron la caída de varios árboles, lo que provocó la obstrucción de distintas vías. También una vivienda resultó parcialmente afectada. Las autoridades realizaron la remoción de escombros y restablecieron el tránsito.
En Dajabón, la caída de un árbol sobre una carretera obstaculizó el tránsito vehicular. Personal de la Defensa Civil retiró los escombros y habilitó nuevamente la vía.
Mientras que en Hermanas Mirabal, un ventarrón derribó árboles y afectó varias comunidades, entre ellas La Sola, Parque de La Canquina, calle El Complejo, Entrada de Palmerito y Monte Adentro. Tras las labores de limpieza, el tránsito fue restablecido en las zonas afectadas.
Llamado a la población
El COE exhortó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, el Sistema 9-1-1 y *462 de la Ogtic.
Asimismo, recomendó seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, quienes deben mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
La institución también hizo un llamado a población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua y a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta, debido a la turbiedad y al incremento del caudal.