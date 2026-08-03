El COE mantiene nueve provincias en alerta verde por riesgo de inundaciones

Conductores transitan por una calle inundada tras las lluvias. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene nueve provincias en alerta verde ante el riesgo de inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias bajo alerta son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Vega, San Juan, Santiago y Valverde.

La medida fue adoptada de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que desde la madrugada y durante la mañana se registrarán algunos chubascos pasajeros sobre localidades del litoral nordeste y la costa caribeña, debido al acercamiento de una onda tropical y la incidencia de una vaguada.

El informe indica que durante la tarde aumentará la nubosidad, generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre provincias del nordeste, sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Gran Santo Domingo. Estas lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche y ser localmente fuertes en algunos sectores.

Condiciones marítimas

El COE indicó que en la costa caribeña, específicamente al sur y suroeste de Pedernales, los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al viento y al oleaje anormal.

En el resto de la costa caribeña y en la costa atlántica no existen restricciones para la navegación.

Reporte de incidencias

En la provincia San Juan, la Defensa Civil informó que las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron daños en 15 viviendas. De estas, siete sufrieron el desprendimiento total de sus techos y ocho registraron daños parciales, además de afectaciones a electrodomésticos y ajuares del hogar.

En Santiago Rodríguez, las lluvias y los fuertes vientos ocasionaron la caída de varios árboles, lo que provocó la obstrucción de distintas vías. También una vivienda resultó parcialmente afectada. Las autoridades realizaron la remoción de escombros y restablecieron el tránsito.

En Dajabón, la caída de un árbol sobre una carretera obstaculizó el tránsito vehicular. Personal de la Defensa Civil retiró los escombros y habilitó nuevamente la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/descarga-73-7c1db682.jpg Mapa del COE con las provincias bajo alerta verde. (FUENTE EXTERNA)

Mientras que en Hermanas Mirabal, un ventarrón derribó árboles y afectó varias comunidades, entre ellas La Sola, Parque de La Canquina, calle El Complejo, Entrada de Palmerito y Monte Adentro. Tras las labores de limpieza, el tránsito fue restablecido en las zonas afectadas.

Llamado a la población

El COE exhortó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, el Sistema 9-1-1 y *462 de la Ogtic.

Asimismo, recomendó seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, quienes deben mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

La institución también hizo un llamado a población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua y a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta, debido a la turbiedad y al incremento del caudal.