Ambiente caluroso y aguaceros en algunas provincias dominarán este lunes

Un motorista se hidrata para mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por el acercamiento de una onda tropical y la incidencia de una vaguada, factores que favorecerán la ocurrencia de lluvias, predominando un ambiente caluroso durante los próximos días.

Producto de las condiciones, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde la madrugada y durante la mañana de este lunes, se prevén algunos chubascos pasajeros sobre localidades del litoral nordeste y la costa caribeña.

En la tarde, se espera un incremento de la nubosidad, lo que dará paso a aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en provincias del nordeste, sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche y ser localmente fuertes en algunos sectores.

Temperaturas continuarán calurosas

El organismo, advirtió que las temperaturas seguirán siendo calurosas. La mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados. Asimismo, señaló que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Pronóstico para el martes y miércoles

Para el martes, la onda tropical continuará alejándose del país, mientras la vaguada seguirá favoreciendo algunos chubascos pasajeros y ráfagas de viento durante la tarde y las primeras horas de la noche sobre localidades dispersas del nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En gran parte del resto del territorio nacional predominarán escasas lluvias y un ambiente caluroso, debido a la presencia de polvo del Sahara.

De acuerdo con la entidad, para el miércoles, la vaguada y el viento del este/sureste provocarán algunos chubascos dispersos desde la madrugada y durante las primeras horas de la mañana sobre provincias del nordeste y el litoral caribeño.

Durante la tarde, la disminución de la concentración de polvo del Sahara, en combinación con la vaguada, favorecerá un aumento de la nubosidad acompañado de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre localidades del noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. El organismo prevé que las precipitaciones disminuyan durante la noche.