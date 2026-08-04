Indomet pronostica mucho calor acompañado de humedad y algunos aguaceros dispersos

Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Durante las horas de la mañana predominará un cielo con nubes dispersas y el ambiente continuará caluroso, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su informe, la entidad meteorológica refirió que la onda tropical se alejó del área de pronóstico nacional, lo que ha provocado una ligera reducción de la humedad en la masa de aire sobre el país.

Sin embargo, después del mediodía, la incidencia de una vaguada, combinada con el calentamiento vespertino, favorecerá incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche en las provincias San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, San Juan, Santiago, Elías Piña, Dajabón y algunos sectores del Gran Santo Domingo.

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a una ligera concentración de polvo del Sahara en la atmósfera. Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

El organismo indicó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 33 °C y 35 °C.

Aumento de la humedad

Para el miércoles, el organismo prevé un aumento de la humedad en la masa de aire, lo que dará lugar a chubascos dispersos y posibles tronadas desde las primeras horas del día en las provincias La Altagracia, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En horas de la tarde, la vaguada generará nublados que provocarán aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Baoruco.

El Indomet afirmó que el jueves la vaguada se debilitará, por lo que solo se esperan aguaceros aislados y posibles tronadas durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche en localidades de las regiones noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.