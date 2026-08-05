El COE emite alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís por lluvias

Fotografía de archivo de una calle inundada. A propósito de los efectos de una vaguada este miércoles 5 de agosto, las autoridades instan a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua y a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta verde para las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones urbanas y repentinas, debido a las lluvias pronosticadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La medida fue adoptada luego de que el organismo meteorológico informara que la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera, combinada con el transporte de humedad asociado al viento del este/noreste, favorecerá la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas ocasionales de viento.

De acuerdo con el boletín, las precipitaciones se registrarán desde las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con mayor incidencia en las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Duarte, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, el Gran Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Santiago Rodríguez , entre otras localidades. Se prevé que las lluvias continúen hasta las primeras horas de la noche.

El COE explicó que la alerta verde se emite cuando las condiciones permiten prever la ocurrencia de un evento potencialmente peligroso para la población.

Recomendaciones

El organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y el COE, a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

Asimismo, recomendó seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y pidió a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Además, instó a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua y a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.