Cielo con nubes dispersas, altas temperaturas y aguaceros se esperan este miércoles

Dos mujeres caminan por los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte bajo el intenso sol que afecta al país. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles predominará un cielo con nubes aisladas en gran parte del país y las temperaturas continuarán calurosas.

El organismo explicó que, productor del viento del este/noreste y de una vaguada en varios niveles de la troposfera, continuarán registrándose chubascos dispersos en Samaná, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, Duarte y otras provincias cercanas.

Para la tarde, el organismo prevé aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, sectores del Gran Santo Domingo, así como en otras localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Temperaturas seguirán elevadas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año, por lo que recomendó hidratación continua, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Además, señaló que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

Pronostican chubascos

Para el jueves, el organismo pronosticó chubascos en horas de la mañana enla costa caribeña debido al viento del sureste y la vaguada.

Posteriormente, se esperan una disminución de la humedad en la masa de aire, lo que limitará las precipitaciones cuantiosas. No obstante, durante la tarde se producirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento sobre Monte Plata, Hato Mayor, San Cristóbal, La Vega, Santiago (sur), Santiago Rodríguez, San Juan (norte) y otras provincias aledañas.

Para el viernes, el organismo prevé que la masa de aire menos húmeda continúe limitando la ocurrencia de precipitaciones cuantiosas. Sin embargo, en horas de la tarde la interacción del viento con la orografía y el calentamiento diurno favorecerán chubascos locales, posibles tronadas y ráfagas de viento en Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan y otras provincias cercanas.