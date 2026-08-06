El Indomet pronostica aguaceros pese al alejamiento de la vaguada; continuará el ambiente caluroso

Motorista se desplaza en un día de lluvia por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este jueves, la vaguada que incidía sobre las condiciones del tiempo en el país comenzará a alejarse gradualmente. No obstante, el ambiente continuará caluroso en gran parte del territorio nacional.

Según el informe, las condiciones del tiempo seguirán siendo favorables para que durante la mañana se registren aumentos nubosos con chubascos dispersos, especialmente en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, debido a la influencia del viento.

En la tarde, el organismo prevé que aunque la vaguada continuará alejándose, la humedad que permanecerá sobre el país se combinará con los efectos locales, como el calentamiento diurno y la orografía, favoreciendo la ocurrencia de nublados con aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones se prevén principalmente en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras localidades cercanas.

Temperaturas seguirán elevadas

El Indomet explicó que el calor continuará debido a la época del año, por lo que recomendó mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 33 °C y 35 °C.

Afirmó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Ambiente mayormente soleado

Para la mañana del viernes, el Indomet prevé un ambiente soleado y de escasas lluvias en casi todo el territorio nacional.

Sin embargo, en horas de la tarde, la interacción del viento con los efectos locales favorecerá el desarrollo de nublados con aguaceros dispersos, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan y Elías Piña, entre otras.

De acuerdo con el organismo, para el sábado, el ingreso de una masa de aire menos húmeda y la incursión de partículas de polvo del Sahara limitarán la ocurrencia de precipitaciones. Sin embargo, durante la tarde la incidencia del viento, la orografía, el calentamiento diurno y el acercamiento de una onda tropical provocarán algunos aumentos nubosos con chubascos locales, posibles tronadas y ráfagas de viento en provincias como Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras zonas aledañas.