Pronostican cielo soleado y temperaturas de hasta 35 °C este viernes

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Un ambiente mayormente soleado, caluroso y con pocas lluvias predominará durante la mañana de este viernes en gran parte del territorio nacional, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que las temperaturas continuarán elevadas, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, vestir ropa ligera y de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 33 °C y 35 °C.

Lluvias en la tarde

Para la tarde, el organismo prevé que la combinación del calentamiento diurno y una vaguada favorezcan incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre localidades del sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo algunos sectores del Gran Santo Domingo.

Chubascos por el paso de una onda tropical

Para este sábado, se espera que desde la madrugada y durante las primeras horas de la mañana, una onda tropical provocará algunos chubascos pasajeros sobre localidades costeras del nordeste y el sureste.

En la tarde, aunque aumentará ligeramente la concentración de polvo del Sahara, limitando parcialmente las lluvias, se producirán algunos aguaceros locales sobre provincias del sureste, nordeste y la Cordillera Central, disminuyendo gradualmente durante la noche.

De acuerdo con el organismo, para el domingo una nueva onda tropical, con mayor contenido de humedad, incrementará las condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias.

Desde la mañana se registrarán algunos chubascos aislados y, durante la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan aguaceros dispersos, localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del sureste, nordeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y el suroeste.