Dos ondas tropicales bajo vigilancia mientras el Atlántico comienza a activarse

Ambos sistemas presentan, por el momento, una baja probabilidad de formación. ( IMAGEN DISTRIBUIDA POR EL INDOMET/OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este sábado que el Atlántico comienza a mostrar mayor actividad justo cuando agosto marca la entrada al período de mayor intensidad de la temporada ciclónica.

"Es agosto, entramos en el ´pico de la temporada ciclónica´ y el Atlántico trata de despertar", expresó Ceballos al referirse a dos ondas tropicales que son vigiladas actualmente por su posibilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

La funcionaria explicó que ambos sistemas presentan, por el momento, una baja probabilidad de formación, además de que encontrarían condiciones poco favorables al desplazarse hacia el Caribe.

"Dos ondas tropicales con baja probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días son monitoreadas, aunque en el Caribe las condiciones le serán hostiles, daremos seguimiento a su evolución", indicó la directora del Indomet.

Informe del tiempo

Para este sábado el territorio dominicano permanece bajo la incidencia de una mayor concentración de partículas de polvo del Sahara, situación que limita el desarrollo de nubes significativas y la ocurrencia de acumulados importantes de precipitaciones.

De acuerdo con el informe del tiempo del Indomet, gran parte del país mantendrá un ambiente de escasas lluvias y temperaturas muy calurosas.

Sin embargo, la institución no descarta que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche se produzcan algunos incrementos nubosos como resultado de la combinación del viento predominante del este con los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía.

Estas condiciones podrían generar aguaceros dispersos y tronadas distanciadas principalmente sobre Monte Plata, Santo Domingo Norte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, San Juan, Elías Piña y Dajabón, así como en otras localidades cercanas.

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