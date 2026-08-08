Meteorología pronostica calor, chubascos y alta concentración de polvo del Sahara para este sábado

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante este sábado, las condiciones del tiempo estarán dominadas por el calor y la fuerte incidencia de polvo del Sahara.

No obstante, el organismo señaló que, en las primeras horas del día, se observarán chubascos pasajeros en localidades de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia.

Mientras tanto, durante la tarde se producirá la mayor concentración de polvo del Sahara, lo que limitará la humedad en la masa de aire. Por estas razones, solo se esperan aguaceros aislados y tronadas sobre Monte Plata, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Mucho calor

Como consecuencia de las altas temperaturas, el Indomet recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como vestir ropa ligera y de colores claros.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía buscar lugares frescos y ventilados, prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud, quienes son los más vulnerables a los efectos del calor.

Finalmente, el organismo meteorológico indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre 33 °C y 35 °C.