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Pronostican cielo grisáceo por polvo del Sahara y temperaturas calurosas este domingo

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 25 °C y máximas oscilarán en 33 y 35 °C

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    Pronostican cielo grisáceo por polvo del Sahara y temperaturas calurosas este domingo
    Panorama meteorológico este 9 de agosto del 2026. (TOMADA DE LA WEB DE LA NOAA.)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este domingo predominará un cielo soleado, grisáceo y de aspecto opaco, debido a concentraciones moderadas de partículas de polvo del Sahara.

    El organismo meteorológico prevé que las temperaturas continúen calurosas. Las mínimas estarán entre 23 y 25 °C y máximas oscilarán en 33 y 35 °C.

    Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir suficientes líquidos, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, vestir ropa ligera y de colores claros, y buscar lugares frescos y ventilados.

    El organismo también exhortó a prestar especial atención a los niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

    De acuerdo con el Indomet, durante la mañana se esperan chubascos débiles y aislados en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez. Estas precipitaciones estarán asociadas al arrastre de humedad provocado por el viento del noreste y a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la atmósfera.

    Para la tarde, se prevén aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la aproximación de una onda tropical en San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua, Barahona, entre otras localidades aledañas.

    Dos disturbios

    El organismo meteorológico también informó sobre dos disturbios asociados a ondas tropicales.

    El primero está localizado al suroeste de las islas de Cabo Verde y podría alcanzar algún desarrollo a mediados de la próxima semana. Actualmente presenta una probabilidad de 20 % de desarrollo durante los próximos siete días.

    El segundo podría desplazarse fuera de la costa oeste de África este martes y presenta una probabilidad de 40 % durante los próximos siete días para mostrar desarrollo ciclónico.

    RELACIONADAS

    Pronóstico para los próximos días

    Para este lunes, desde la madrugada y durante la mañana, el Indomet informó que se producirán chubascos aislados en Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

    Durante la tarde se esperan aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña.

    Estas condiciones estarán relacionadas con la humedad dejada por el paso de la onda tropical y la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera. No obstante, el organismo meteorológico advirtió que continuarán las partículas de polvo del Sahara, favoreciendo un cielo grisáceo y de aspecto opaco o calimoso.

    Para el martes se esperan condiciones similares, con un cielo calimoso debido a la presencia de partículas de polvo sahariano. En horas de la mañana se producirán chubascos locales en provincias del litoral caribeño.

    Durante la tarde, ocurrirán aguaceros moderados a localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza debido a la incidencia de la vaguada y al acercamiento de otra onda tropical.

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