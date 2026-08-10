Lluvias continuarán este lunes en varias localidades del país por efectos de una vaguada

Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mañana lunes continuarán las lluvias en varias localidades del país, debido a la humedad asociada al paso de una onda tropical y a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En su último boletín, el organismo indicó que se prevén aguaceros locales, acompañados de tronadas aisladas, en las regiones noreste, sureste y suroeste.

Las precipitaciones afectarán principalmente al Gran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona.

Sistemas tropicales activos

Asimismo, el Indomet señaló que se registraron dos disturbios asociados a la onda tropical.

El primero, localizado al suroeste de las islas de Cabo Verde, podría alcanzar algún grado de desarrollo a mediados de la próxima semana y presenta una probabilidad de formación del 20 % durante los próximos siete días.

Condiciones para el martes

El segundo sistema podría desplazarse fuera de la costa oeste de África este martes y tiene una probabilidad del 50 % de desarrollar características ciclónicas en los próximos siete días.

Para el martes se esperan condiciones meteorológicas similares, con un cielo ligeramente calimoso (con partículas que impiden la visibilidad), debido a la presencia de partículas de polvo sahariano. Durante las horas de la mañana se producirán chubascos locales en provincias del litoral caribeño.

Finalmente, el Indomet advirtió que, pese a las lluvias, las temperaturas continuarán calurosas debido a las concentraciones moderadas de partículas de polvo del Sahara.