Onda tropical aumentará las lluvias a partir de la tarde de este martes

El Indomet prevé las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una onda tropical que se aproxima por la porción oriental del país provocará un incremento de las lluvias este martes, principalmente desde horas del mediodía y durante la tarde y noche, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, durante la mañana las precipitaciones serán escasas, pero la aproximación de la onda tropical, combinada con una vaguada ubicada al oeste de República Dominicana, favorecerá un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de aguaceros en horas de la tarde.

Las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias de la región sureste y otras zonas del país.

Entre las localidades donde se esperan estas condiciones figuran La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega.

Durante la noche, los aguaceros también podrían extenderse hacia María Trinidad Sánchez, Duarte y otras provincias cercanas.

Pronóstico para Santo Domingo

En el Distrito Nacional, el Indomet pronostica incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento aisladas durante la tarde y la noche.

Para Santo Domingo, se espera un cielo nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en esos mismos períodos.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvias.

Temperaturas y recomendaciones

Aunque aumentarán las precipitaciones, las temperaturas continuarán elevadas en el territorio nacional.

El Indomet mantiene las recomendaciones de ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El organismo pide prestar especial atención a los niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Continuación de las lluvias

Las condiciones lluviosas no desaparecerán con el alejamiento de la onda tropical.

Para el miércoles, el Indomet prevé que la humedad y la inestabilidad que permanecerán sobre el territorio, combinadas con el efecto de una vaguada, generarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento desde la madrugada y durante la mañana en zonas como Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Romana, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, además de otras provincias del litoral caribeño.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno y la vaguada podrían intensificar las precipitaciones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento más frecuentes en el noreste, sureste, el Valle del Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.