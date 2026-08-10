Lluvias continuarán este lunes por la influencia de una onda tropical y vaguada; el calor seguirá

Motorista se desplaza en un día de lluvia por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes se espera un incremento de la nubosidad, debido a la humedad aportada por el paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada, condiciones que provocarán lluvias dispersas y posibles tronadas aisladas sobre localidades de las regiones noreste, sureste y suroeste.

Durante la tarde, se prevén aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas en La Altagracia, Santo Domingo Norte, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San Juan, San José de Ocoa y Dajabón, entre otras localidades cercanas. Para la noche, se espera que las lluvias disminuyan.

Temperaturas calurosas

Las temperaturas continuarán calurosas. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomendó ingerir suficientes líquidos, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Tres disturbios

En su informe del tiempo, la entidad informó sobre varias zonas de disturbios asociadas a ondas tropicales. La primera se localiza al suroeste de las islas de Cabo Verde y podría alcanzar algún desarrollo a mediados de la semana.

Presenta una probabilidad de 10 % de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

La segunda zona se desplazará fuera de la costa oeste de África y presenta una probabilidad de 60 % de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

La tercera zona de disturbio está asociada a una vaguada que produce aguaceros desorganizados a unos cientos de kilómetros al oeste/noroeste de Bermuda. Presenta una probabilidad de 10 % de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el organismo, por su posición y desplazamiento, esta tercera zona de disturbio no representa peligro para el país.

Lluvias para los próximos días

Para este martes, el Indomet prevé que el viento del este/noreste y la incidencia de la vaguada generarán lluvias dispersas durante la mañana sobre sectores del nordeste, sureste y centro del país.

Durante la tarde, ocurrirán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre provincias del sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Durante la noche, se observará el acercamiento de una nueva onda tropical, la cual incrementará la actividad de lluvias y tronadas.

Para el miércoles, el organismo pronostica que la onda tropical se desplazará sobre el Caribe y, a medida que avance, producirá incrementos de la nubosidad con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en distintos sectores del sureste y noreste, principalmente desde horas de la madrugada y durante las primeras horas de la mañana.

En la tarde, continuarán los nublados asociados al ciclo diurno y a la incidencia de la vaguada, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento más frecuentes sobre localidades del noreste, sureste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.