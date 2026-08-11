Indrhi reconoce efectos de la sequía; pero descarta riesgo de desabastecimiento del agua por ahora

Vista de una calle inundada en el Ensanche Quisqueya del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En República Dominicana ha llovido menos de lo habitual durante los últimos meses y esa falta de precipitaciones comienza a reflejarse en los ríos y arroyos. En los últimos 60 días, las lluvias han registrado desvíos negativos de entre un 20 % y un 45 % respecto de la media normal en distintas zonas del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

El organismo señaló que las lluvias acumuladas mensualmente entre mayo y julio presentaron desvíos negativos en las regiones Este, Central, Suroeste y Norte. La región Sur-Suroeste es actualmente la que registra el mayor déficit.

El Indrhi explicó que en algunas cuencas comienzan a observarse condiciones de estiaje, es decir, períodos en los que los ríos presentan una disminución de su caudal. Entre las zonas señaladas están la cuenca del río Yuna, regulada por la presa de Hatillo; el embalse de Rincón, sobre el río Jima; y las cuencas de los ríos Yaque del Sur, Grande del Medio y Las Cuevas, que son reguladas por el embalse de la presa de Sabana Yegua.

Pese a esto, la institución aseguró que ninguno de los sistemas que opera actualmente se encuentra en riesgo de desabastecimiento, tanto en las cuencas reguladas como en las no reguladas.

Monitoreo

Si las lluvias continúan siendo escasas, el manejo del agua disponible se realizará tomando en cuenta las prioridades establecidas por las autoridades.

El primer uso que se garantiza es el consumo humano, principalmente el agua destinada a los acueductos. Después el agua para la producción agropecuaria y, posteriormente, la generación de energía hidroeléctrica y otros usos.

La respuesta del país ante un eventual deterioro de las condiciones hídricas se articula a través del Observatorio del Agua, que se reúne semanalmente para evaluar la situación.

Durante ese encuentro, se analizan las condiciones del tiempo, los pronósticos de lluvia. Con los datos recopilados se realizan proyecciones y se determina la distribución del agua disponible en las presas.

En ese espacio participan el Indrhi, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa.

En el caso del agua destinada al riego, el Indrhi mantiene acuerdos de distribución y coordina el manejo del recurso con las juntas de regantes de los distintos sistemas de riesgo.

¿Cuánta agua queda en las presas?

De acuerdo con el Indrhi, los volúmenes de las presas registrados al 10 de agosto se encuentran, en su mayoría, entre un 60 % y un 80 % de su capacidad, por lo que considera que actualmente están dentro de parámetros seguros.

La presa de Tavera registra un volumen de 92.66 millones de metros cúbicos (MMC), equivalente al 70.32 % de su capacidad máxima, que es de 131.77 MMC. Su nivel actual es de 320.40 metros sobre el nivel del mar (msnm), frente a un nivel máximo de 327.50 msnm.

En Bao, el volumen almacenado es de 132.97 MMC, lo que representa un 70.82 % de su capacidad máxima de 187.76 MMC. El nivel actual es de 320.40 msnm, y su nivel máximo es de 327.50 msnm.

La presa de Monción presenta uno de los mayores niveles de almacenamiento, con 300.12 MMC, equivalentes al 90.91 % de su capacidad máxima de 330.13 MMC. Su nivel actual es de 277.02 msnm, frente a un máximo de 280.00 msnm.

La presa Rincón, el volumen almacenado es de 39.56 MMC, de una capacidad máxima de 59.40 MMC, lo que representa una disponibilidad de agua de 66.59 %. Su nivel actual es de 118.21 msnm, y el máximo es de 122.00 msnm.

La presa de Hatillo cuenta con un volumen de 316.74 MMC, lo que representa un 84.49 % de su volumen máximo que es de 374.88 MMC. Su nivel al 10 de agosto es de 84.23 msnm, frente a un nivel máximo de 86.50 msnm.

De acuerdo con la institución, la presa Jigüey presenta un volumen de 89.52 MMC, de un máximo de 127.28 MMC, por lo que su disponibilidad representa el 70.33 %. El nivel actual es de 532.25 msnm, y el máximo es de 541.50 msnm.

La presa de Valdesia, el volumen almacenado alcanza los 105.70 MMC, equivalente al 80.84 % de su capacidad máxima de 130.25 MMC. Su nivel actual es de 146.86 msnm, siendo su nivel máximo de 150.00 msnm.

La presa de Sabana Yegua registra 190.77 MMC, lo que representa el 55.81 % de su volumen máximo de 341.84 MMC. Hoy en día, su nivel es 386.04 msnm, siendo su nivel máximo 396.40 msnm.

En la presa de Sabaneta, el volumen almacenado es de 34.73 MMC. Su capacidad máxima es de 56.5 MMC, para una disponibilidad de 61.96 %. Su nivel actual es de 635.79 msnm, frente a un máximo de 644.00 msnm.

Por último, Montegrande registra un volumen de 111.95 MMC, de un máximo de 241.67 MMC, lo que representa una disponibilidad de 46.32 %. Su nivel actual es de 185.57 msnm, mientras que el nivel máximo es de 191.63 msnm.