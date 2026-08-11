El COE coloca al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por una vaguada
La incidencia de los fenómenos atmosféricos provocará aguaceros moderados a fuertes en varias localidades del país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó al Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde debido a las lluvias generadas por una onda tropical y una vaguada que inciden sobre el país.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la incidencia de estos fenómenos atmosféricos provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante horas de la tarde en las localidades señaladas.
Las precipitaciones se extenderán hacia las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Monte Plata y San José de Ocoa, entre otras zonas cercanas, debido al arrastre de humedad provocado por el viento del noreste.
El COE exhortó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Costa caribeña
El organismo también recomendó a las pequeñas y frágiles embarcaciones en la costa caribeña, al sur-suroeste de Pedernales, navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.
Vigilan áreas con potencial de convertirse en ciclones
El Indomet indicó que mantiene bajo vigilancia dos áreas con potencial ciclónico. La primera está asociada a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros de las islas de Cabo Verde.
La segunda corresponde a una onda tropical localizada a medio camino entre las costas de África y las Antillas Menores.
- El organismo explicó que ambas áreas presentan una baja probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas, estimada en alrededor de un 30 % para la primera y de un 0 % para la segunda.
No obstante, señaló que, debido a su posición actual, es importante dar seguimiento a la evolución de estas perturbaciones atmosféricas.
Asimismo, el Indomet informó que una tercera vaguada, ubicada al norte de las Bahamas, generará aguaceros desorganizados y presenta un bajo potencial, de un 10 %, para convertirse en ciclón tropical durante los próximos dos días.
Según el organismo, por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.