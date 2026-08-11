El COE coloca al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por una vaguada

Mapa de alerta del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FOTO: COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó al Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde debido a las lluvias generadas por una onda tropical y una vaguada que inciden sobre el país.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la incidencia de estos fenómenos atmosféricos provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante horas de la tarde en las localidades señaladas.

Las precipitaciones se extenderán hacia las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Monte Plata y San José de Ocoa, entre otras zonas cercanas, debido al arrastre de humedad provocado por el viento del noreste.

El COE exhortó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Costa caribeña

El organismo también recomendó a las pequeñas y frágiles embarcaciones en la costa caribeña, al sur-suroeste de Pedernales, navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Vigilan áreas con potencial de convertirse en ciclones

El Indomet indicó que mantiene bajo vigilancia dos áreas con potencial ciclónico. La primera está asociada a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros de las islas de Cabo Verde.

La segunda corresponde a una onda tropical localizada a medio camino entre las costas de África y las Antillas Menores.

El organismo explicó que ambas áreas presentan una baja probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas, estimada en alrededor de un 30 % para la primera y de un 0 % para la segunda.

No obstante, señaló que, debido a su posición actual, es importante dar seguimiento a la evolución de estas perturbaciones atmosféricas.

Asimismo, el Indomet informó que una tercera vaguada, ubicada al norte de las Bahamas, generará aguaceros desorganizados y presenta un bajo potencial, de un 10 %, para convertirse en ciclón tropical durante los próximos dos días.

Según el organismo, por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.