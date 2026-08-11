Vaguada seguirá generando aguaceros este miércoles; dos provincias siguen en alerta verde

Motorista se desplaza en un día lluvioso por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este miércoles continuarán las lluvias en varias localidades del país por el paso de una vaguada y la incidencia de una onda tropical.

De acuerdo con el boletín del organismo, la humedad rezagada favorecerá, desde las primeras horas de la madrugada, la ocurrencia de chubascos locales sobre La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo (Santo Domingo y el Distrito Nacional), Samaná, entre otras localidades.

Además, durante la tarde del miércoles se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y la parte norte de San Juan.

Sin embargo, para el resto del país, el Indomet indicó que predominará un cielo soleado y grisáceo, de aspecto opaco, debido a la presencia de partículas de polvo sahariano.

En su último informe, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) estableció que, debido a la incidencia de estos fenómenos atmosféricos, permanecen en alerta verde Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal.

Áreas con vigilancia ciclónica y altas temperaturas

Las autoridades de emergencia indicaron que, pese a las lluvias, las temperaturas se mantendrán bastante calurosas.

El Indomet informó que mantiene bajo vigilancia dos áreas con potencial ciclónico. La primera está asociada a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros de las islas de Cabo Verde, en África.

La segunda corresponde a una onda tropical localizada a medio camino entre las costas de África y las Antillas Menores.

El organismo explicó que ambas áreas presentan una baja probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas: alrededor de un 30 % para la primera y de un 0 % para la segunda.

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