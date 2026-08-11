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Vaguada y onda tropical
Vaguada y onda tropical

Vaguada seguirá generando aguaceros este miércoles; dos provincias siguen en alerta verde

El Gran Santo Domingo y San Cristóbal permanecen bajo alerta

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    Vaguada seguirá generando aguaceros este miércoles; dos provincias siguen en alerta verde
    Motorista se desplaza en un día lluvioso por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este miércoles continuarán las lluvias en varias localidades del país por el paso de una vaguada y la incidencia de una onda tropical

    De acuerdo con el boletín del organismo, la humedad rezagada favorecerá, desde las primeras horas de la madrugada, la ocurrencia de chubascos locales sobre La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo (Santo Domingo y el Distrito Nacional), Samaná, entre otras localidades.

    Además, durante la tarde del miércoles se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y la parte norte de San Juan.

    • Sin embargo, para el resto del país, el Indomet indicó que predominará un cielo soleado y grisáceo, de aspecto opaco, debido a la presencia de partículas de polvo sahariano.

    En su último informe, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) estableció que, debido a la incidencia de estos fenómenos atmosféricos, permanecen en alerta verde Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal.

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    • La segunda corresponde a una onda tropical localizada a medio camino entre las costas de África y las Antillas Menores.

    El organismo explicó que ambas áreas presentan una baja probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas: alrededor de un 30 % para la primera y de un 0 % para la segunda.

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