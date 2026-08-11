Pronostican temperaturas calurosas y lluvias por la incidencia de una vaguada

Mujeres se protegen del sol con una toalla en un día de altas temperaturas y sensación térmica elevada ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Las condiciones del tiempo en el país estarán dominadas por la incidencia de una vaguada ubicada al noroeste y por el paso de una onda tropical sobre Puerto Rico, que incrementará la humedad en la masa de aire. Pese a estas condiciones, el ambiente continuará caluroso.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, en el que establece que durante la mañana se esperan chubascos aislados hacia poblados de la porción oriental de la nación.

Para la tarde y la noche, se esperan nublados acompañados de aguaceros, fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Baoruco y El Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional.

Temperaturas calurosas

De acuerdo con el organismo, las temperaturas continuarán calurosas, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El Indomet también exhortó a la población a vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Vigilancia ciclónica

En su informe, la entidad indicó que mantienen bajo vigilancia dos áreas con potencial ciclónico.

La primera está asociada a una zona de baja presión ubicada a unos cuantos cientos de kilómetros de las islas de Cabo Verde, y la segunda está relacionada con una onda tropical a medio camino entre las costas de África y las Antillas Menores.

Ambas poseen una probabilidad baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas, de alrededor de un 30 % y 10 %, respectivamente. Sin embargo, durante los próximos siete días, la probabilidad de desarrollo incrementa a un 70 % para el primer disturbio tropical. Por su posición actual, es importante dar seguimiento a estas perturbaciones.

Igualmente, se informó sobre una tercera vaguada al norte de las Bahamas, que produce aguaceros desorganizados y presenta un potencial bajo, de un 10 %, para convertirse en ciclón tropical durante los próximos dos días.

Según el Indomet, por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.

Contenido de humedad

Para el miércoles, la onda tropical y la vaguada en altura mantendrán condiciones húmedas e inestables, favorables para que continúen las lluvias.

En la mañana se esperan chubascos aislados y posibles tronadas en poblados próximos a las costas.

Durante la tarde continuarán los nublados, generando aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento más frecuentes sobre localidades del nordeste, sureste, Valle del Cibao, cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el jueves se espera que disminuya el contenido de humedad en la masa de aire, debido a que la onda tropical se habrá alejado del país. Por tanto, la vaguada solo generará aguaceros aislados y tronadas durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, principalmente en provincias del noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza.