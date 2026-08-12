El COE coloca a Peravia entre las provincias en alerta verde

Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que muestra los territorios en alerta verde en República Dominicana. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la alerta verde a Peravia, con lo que ahora cuatro demarcaciones se encuentran bajo este nivel de aviso ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas generadas por las lluvias.

Además de Peravia, permanecen bajo alerta verde el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal.

La medida fue emitida a las 11:30 de la noche de este miércoles, luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informara sobre la persistencia de condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias en distintas zonas del país.

Aunque las precipitaciones han disminuido gradualmente en las áreas donde tuvieron mayor incidencia durante las últimas horas, Indomet reportó chubascos dispersos sobre Samaná, El Seibo y Hato Mayor, mientras preveía que las lluvias alcanzaran posteriormente a María Trinidad Sánchez, Duarte y provincias cercanas.

Para la madrugada, el organismo meteorológico pronosticó la ocurrencia de chubascos y aguaceros locales hacia la costa caribeña y el noreste. Además, indicó que nueva onda tropical se aproximará al territorio nacional este jueves, lo que podría aumentar las precipitaciones.

Ante este panorama, el COE exhortó a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las medidas de precaución correspondientes ante posibles inundaciones.

El nivel de alerta verde se declara cuando las condiciones previstas permiten anticipar la ocurrencia de un fenómeno que podría representar peligro para la población.

Condiciones marítimas

El COE también informó que, en la costa caribeña, al sur y suroeste de Pedernales, las embarcaciones frágiles y pequeñas deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a la presencia de viento y oleaje anormales.