Nueva onda tropical se acercará el jueves a República Dominicana

Personas bajo la lluvia en una calle de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Una nueva onda tropical se aproximará al territorio nacional este jueves, mientras el fortalecimiento de una vaguada provocará lluvias de variada intensidad en localidades del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las precipitaciones serán más frecuentes sobre La Vega, Puerto Plata, Montecristi, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Bahoruco, Valverde, La Altagracia, Santo Domingo y Barahona, entre otras provincias cercanas.

El organismo explicó que, como consecuencia de la incidencia de ambos fenómenos atmosféricos, desde tempranas horas de la mañana se registrarán aguaceros dispersos, acompañados de tronadas aisladas, principalmente sobre provincias de las regiones este y noreste, así como en sectores del litoral costero sur.

Durante la tarde se esperan aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente en provincias de las regiones norte, la cordillera Central y la zona fronteriza.

El Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y Santo Domingo), San Cristóbal y Peravia permanecen en alerta verde por disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Vigilan dos disturbios

Asimismo, el Indomet informó que mantiene bajo vigilancia dos disturbios asociados a ondas tropicales. El primero está localizado a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, mientras que el segundo se encuentra próximo a las costas africanas.

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el primer disturbio presenta un 50 % de probabilidad de formación de un ciclón tropical en los próximos siete días y actualmente genera chubascos y tormentas eléctricas desorganizados.

Se prevé que las condiciones ambientales sean, en general, propicias para cierto desarrollo, por lo que podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana, mientras la onda se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central.

Probabilidad de formación:

Próximas 48 horas: 30 % (baja).

30 % (baja). Próximos 7 días: 50 % (media).

En cuanto a la segunda perturbación, ubicada cerca de las costas africanas, el Indomet explicó que presenta una probabilidad de formación del 20 % en las próximas 48 horas y del 40 % en los próximos siete días. El organismo señaló que, debido a su posición actual, es importante mantenerla bajo seguimiento.

Se forma tormenta Cristóbal

El instituto informó que este miércoles se formó la tormenta tropical Cristóbal, localizada a unos 1,335 kilómetros al oeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el este a unos 33 km/h.

Sin embargo, el Indomet aseguró que, debido a su posición y trayectoria, Cristóbal no representa peligro para el país.

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