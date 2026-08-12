Pronostican lluvias por vaguada y temperaturas de hasta 32 °C este miércoles

Conductores transitan por una calle inundada tras las lluvias. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo estarán dominadas este miércoles por una onda tropical, ubicada próxima a la porción occidental de la isla, y una vaguada en los niveles altos de la troposfera.

Ambos sistemas estarán generando, desde horas de la mañana hasta las primeras horas de la noche, aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas.

Las lluvias se concentrarán principalmente en localidades del litoral costero Caribeño, el noreste, el Cibao, el noroeste y la cordillera Central.

Entre las provincias señaladas por Indomet se encuentran La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Vigilancia de disturbios

El Indomet informó que mantiene bajo vigilancia dos disturbios asociados a ondas tropicales.

El primero se localiza a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde y presenta una probabilidad de desarrollo como ciclón tropical de 70 % en las próximas 48 horas y de 80 % en los próximos siete días.

El segundo se encuentra próximo a las costas de África y tiene una probabilidad de desarrollo de 10 % en 48 horas y de 20 % en siete días.

Por su posición actual, el organismo meteorológico indicó que es importante dar seguimiento a estas perturbaciones.

Además, se vigila otro disturbio, asociado a una vaguada, ubicado al este/noreste de Bermudas, a más de 1,200 kilómetros.

El sistema, que consiste en una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, tiene un potencial de 50 % para convertirse en ciclón tropical a finales de este miércoles.

Sin embargo, la entidad indicó que debido a su posición y desplazamiento, este disturbio no representa peligro para la República Dominicana.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

Pronóstico para el jueves y viernes

Para este jueves, el Indomet pronostica que la llegada de una nueva onda tropical y el fortalecimiento de la vaguada incrementarán la humedad y la inestabilidad sobre el territorio nacional.

Durante la mañana se producirán aguaceros dispersos y tronadas ocasionales sobre provincias del este, el litoral costero Sur y el noreste.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros localmente fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del norte, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las localidades donde se prevén estas condiciones figuran La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Dajabón, Elías Piña, Bahoruco, Valverde, La Altagracia, Santo Domingo, Peravia y Barahona.

Para el viernes, el organismo prevé que la onda tropical se habrá alejado del área y comenzará a ingresar una masa de aire con escaso contenido de humedad. Esta condición, junto con el debilitamiento de la vaguada, limitará las precipitaciones a nivel nacional.

No obstante, podrían registrarse algunos chubascos locales debido a los efectos del calentamiento diurno y la orografía, principalmente sobre los sistemas montañosos del interior del país.