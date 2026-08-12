RD tendrá una semana de calor sofocante, con temperaturas que podrían superar los 37 °C

Un motorista se hidrata para mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

Desde este miércoles y hasta el martes 18 de agosto se prevé que persista un "calor sofocante" sobre gran parte de la República Dominicana, advirtió el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su boletín de riesgo de calor, el organismo indicó que las altas temperaturas están vinculadas a la época más cálida del año, al viento del este/sureste, a los efectos de teleconexión asociados al fenómeno de El Niño y a la presencia de polvo del Sahara, que estará incidiendo hasta el próximo lunes.

Al citar los pronósticos del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el Indomet indicó que, para el período del 12 al 18 de agosto, existe una alta probabilidad de superar los 33 °C durante al menos tres días consecutivos en gran parte de la República Dominicana, así como una probabilidad de moderada a alta de superar los 37 °C en el norte del país.

"Se prevén posibles condiciones severas, principalmente en el norte y el occidente del territorio nacional", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-64314-pm-1-513d8b3f.jpeg (INDOMET)

La institución sostuvo que, durante el período del 5 al 11 de agosto, las temperaturas máximas oscilaron entre 37,7 °C y 39,0 °C.

Los valores más altos se registraron en Jimaní, Independencia, con 39,0 °C el día 5, y en Monción, Santiago Rodríguez, con 37,7 °C el día 6, entre otros. Estos valores evidencian un ambiente muy caluroso.

Recomendaciones

Debido a las condiciones de calor esperadas, las autoridades mantienen las recomendaciones de hidratarse constantemente, vestir ropa ligera y, preferiblemente, de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El Indomet exhortó a las personas con enfermedades respiratorias, así como a los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas, a extremar las medidas preventivas y a mantenerse atentas a los boletines oficiales emitidos por el organismo debido a la presencia de polvo del Sahara.