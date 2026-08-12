Vigilan sistema en el Atlántico que alcanza 70 % de probabilidad de desarrollo ciclónico

Imagen satelital del Atlántico donde se observa el sistema tropical bajo vigilancia del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que mantiene seguimiento a su evolución y posible desarrollo ciclónico. ( FOTOGRAFÍA: CENTRO NACIONAL DE HURACANES (NHC). )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene bajo vigilancia la actividad ciclónica que comienza a incrementarse en el océano Atlántico, mientras el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) elevó este miércoles las posibilidades de desarrollo de un sistema que se desplaza hacia el oeste y que podría aproximarse a las Antillas Menores durante el fin de semana.

El fenómeno de mayor interés es el Invest AL92, una onda tropical localizada alrededor de 800 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, cuyas lluvias y tormentas eléctricas han mostrado señales de una mayor organización.

A las 2:00 de la madrugada de este miércoles 12 de agosto, el NHC aumentó a 70 % la probabilidad de formación ciclónica durante las próximas 48 horas, mientras mantiene en 80 % la posibilidad durante los próximos siete días.

El organismo estadounidense considera que las condiciones atmosféricas serán favorables para que el sistema continúe desarrollándose y señala que probablemente se forme una depresión tropical dentro de un par de días, mientras continúa desplazándose hacia el oeste u oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

La evolución durante las últimas horas ha sido significativa. A las 8:00 de la noche del martes, AL92 tenía una probabilidad de desarrollo de 60 % en 48 horas y 80 % en siete días. Seis horas después, la posibilidad a corto plazo aumentó a 70 %, mientras las tormentas asociadas mostraban nuevas señales de organización.

Indomet también mantiene la vigilancia

El Indomet ha venido siguiendo la evolución de los disturbios que atraviesan el Atlántico desde que salieron de las costas africanas. En sus informes anteriores había advertido sobre las posibilidades de desarrollo de las ondas tropicales ubicadas al sur y suroeste de Cabo Verde.

En la actualización divulgada entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, el organismo dominicano mantiene bajo observación el sistema del Atlántico tropical central. Las probabilidades han aumentado rápidamente respecto de las que presentaba cuando comenzó a ser vigilado, en momentos en que todavía estaba mucho más cerca de África.

Esto, sin embargo, no significa que exista actualmente una amenaza para República Dominicana.