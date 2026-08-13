Meteorología vigila disturbio y prevé fortalecimiento de El Niño en septiembre y octubre

Autoridades y técnicos de las instituciones que integran el COPRE durante la reunión semanal de seguimiento a las condiciones climáticas y disponibilidad de agua en los embalses. ( FOTO CEDIDA POR EL COPRE. )

Las autoridades meteorológicas informaron este jueves que vigilan la incidencia de un disturbio que, de convertirse en tormenta tropical, recibiría el nombre de Dolly y podría afectar al Caribe.

Las declaraciones fueron ofrecidas por la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, durante un encuentro con el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-212054-1-a0ece97d.jpeg La directora del Indomet, Gloria Ceballos, durante la reunión del COPRE, donde explicó las perspectivas climatológicas y el comportamiento esperado de las lluvias en el país. (FOTO CEDIDA POR EL COPRE)

Durante la reunión, Ceballos explicó que en septiembre y octubre podría producirse un fortalecimiento de El Niño, fenómeno que tiende a reducir la probabilidad de formación de ciclones tropicales que puedan afectar directamente al país.

Asimismo, aseguró que las autoridades permanecen atentas a cualquier evento que pueda modificar las condiciones actuales, especialmente durante la actual temporada ciclónica.

Gestión de embalses

De igual manera, sostuvo que mantienen vigilancia sobre la evolución de la sequía meteorológica y sus posibles manifestaciones, tomando en cuenta el déficit pluviométrico registrado entre mayo y julio.

Durante el encuentro, las autoridades también analizaron la disponibilidad de agua en los embalses.

En ese contexto, el administrador de la Egehid, Rafael Salazar, destacó la importancia de mantener una planificación coordinada para garantizar la distribución adecuada del agua almacenada en las diferentes presas.

El director ejecutivo del Indrhi, Caba Romano, informó que la disponibilidad de agua en las presas permite garantizar el abastecimiento, mientras se ejecuta un programa de operaciones ajustado a las condiciones de cada sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-212053-fd4c54cb.jpeg El encargado de la División de Sistemas de Riego del Indrhi, Luis Cuevas, explica aspectos sobre los embalses durante la reunión del COPRE. (FOTO CEDIDA POR EL COPRE)

En cuanto al comportamiento de otros embalses, señaló que Monción presenta actualmente uno de los niveles más favorables, mientras se mantiene una programación operacional en las demás presas, de acuerdo con las necesidades de abastecimiento, riego y generación hidroeléctrica.

Sostuvo que, en la presa de Rincón, se mantiene una operación que favorece la recuperación de sus niveles. En tanto, en el sistema Jigüey-Valdesia continúa la operación hidroeléctrica, con una generación de alrededor de 400 kilovatios, que contribuye al suministro requerido para riego, además de la entrega de un caudal de 8.3 metros cúbicos por segundo para atender la demanda de los acueductos.

La mesa de trabajo contó, además, con la participación de Wascar Martínez, subdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y de representantes de las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) y de Santiago (Coraasan), así como del Ministerio de Defensa.

Por la Egehid participaron también los subadministradores Máximo de Óleo y René Mateo, además de miembros del cuerpo técnico.

Mientras que, por el Indrhi, acompañaron al director ejecutivo el director de Operaciones y Mantenimiento de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova; Josefina Turbides, encargada de Presas; Israel Acosta, encargado del Departamento de Hidrología, y Luis Cuevas, de la División de Sistemas de Riego.

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