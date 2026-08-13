Aguaceros continuarán este jueves por el paso de una onda tropical y fortalecimiento de vaguada

Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El paso de una onda tropical y el fortalecimiento de una vaguada en altura estarán dominando las condiciones del tiempo en el país este jueves.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, en el que señala que, debido a estas condiciones, ocurrirán chubascos y aguaceros locales durante las horas de la mañana sobre la costa caribeña y el noreste del país.

Para la tarde, el organismo prevé que las precipitaciones se concentren en zonas de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, entre otras provincias de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las lluvias se presentarán en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que disminuirán al anochecer.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Vigilan dos disturbios

El Indomet informó que se vigilan dos disturbios tropicales asociados a ondas tropicales. La primera, localizada entre la costa oeste de África y las Antillas Menores, posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de 80 % en siete días.

La segunda zona, a varios cientos de kilómetros al sur/suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta una probabilidad de 30 % en 48 horas y de 50 % en siete días. Debido a su posición, es importante seguir estas perturbaciones.

Cristóbal se debilita

La entidad informó que la tormenta tropical Cristóbal es ahora una depresión tropical y se espera que se disipe este jueves. Se localiza a unos 980 kilómetros al oeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, y se mueve hacia el este a unos 26 km/h. Por su posición y desplazamiento, no representa peligro para el país.

Disminuirán las lluvias

Para mañana viernes, el organismo prevé la llegada de una masa de aire con menor contenido de humedad que, en combinación con el debilitamiento de la vaguada, hará que las precipitaciones se reduzcan casi a nivel nacional.

Pese a esto, se pronostican chubascos locales y muy baja probabilidad de tronadas sobre poblados de la Cordillera Central, el noreste y sureste del país, como consecuencia de los efectos locales.

El sábado, el viento del este/noreste transportará nubes que producirán chubascos matutinos en la costa del Atlántico.

En la tarde, se esperan chubascos locales y muy baja probabilidad de tronadas en municipios de provincias de la Cordillera Central, el noreste y el sureste, por la interacción del viento con la orografía y el calentamiento diurno.