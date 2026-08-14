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Clima en RD
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Pronostican ambiente caluroso y escasas lluvias por la presencia de polvo del Sahara este viernes

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C

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    Pronostican ambiente caluroso y escasas lluvias por la presencia de polvo del Sahara este viernes
    Cielo con presencia de partículas de polvo del Sahara en el Distrito Nacional este viernes 14 de agosto de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Para este viernes prevalecerá un cielo grisáceo, con un ambiente caluroso y escasas lluvias en el territorio nacional, debido a las concentraciones del polvo del Sahara, la reducción de la humedad y el alejamiento de la vaguada hacia el oeste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    De acuerdo con el organismo, solo se prevén chubascos durante la tarde hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza.

    Ambiente caluroso

    En su informe del tiempo, el Indomet pronosticó un incremento de las temperaturas debido a la poca nubosidad, que permitirá una mayor incidencia de la radiación solar, además del viento cálido y húmedo del este/sureste, propio de la época del año.

    Ante estas condiciones, recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y buscar lugares frescos y ventilados.

    El organismo indicó que los niños, adultos mayores y embarazadas son mucho más susceptibles a los efectos del calor. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

    RELACIONADAS

    Onda tropical

    El Indomet informó que mantiene bajo vigilancia dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, ambas asociadas a ondas tropicales.

    La primera está localizada a menos de 1,000 kilómetros al este de las Antillas Menores. Su probabilidad de desarrollo ciclónico disminuyó a un 30 % para los próximos dos a siete días.

    La segunda se encuentra a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. Mantiene una probabilidad de desarrollo de un 30 % para los próximos dos días, mientras que para siete días permanece en un 50 %.

    Debido a su posición y evolución, el organismo mantiene un monitoreo constante de ambos sistemas.

    Lluvias escasas

    Para este sábado,  se prevé que el polvo del Sahara y la escasa humedad seguirán reduciendo las precipitaciones en casi todo el país.

    A pesar de estas condiciones, la calidez del entorno tropical y la geografía local podrían generar lluvias breves durante la tarde sobre sectores del Valle del Cibao, la Cordillera Central, el noreste y el sureste.

    Para el  domingo, Día de la Restauración, la entidad informó que la onda tropical bajo vigilancia número uno incrementará la humedad y la inestabilidad sobre el país.

    Desde horas de la mañana se prevén nublados, aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el litoral sur y el Gran Santo Domingo. Durante la tarde, las precipitaciones se intensificarán hacia sectores de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega y provincias cercanas.

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