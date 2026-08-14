Prevén escasas lluvias durante la mañana del sábado, pero en la tarde podrían registrarse chubascos

El cielo en Santo Domingo estará soleado con aspecto grisáceo debido al polvo del Sahara. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, debido a la influencia de una masa de aire con partículas de polvo del Sahara, las precipitaciones estarán limitadas durante las primeras horas de la mañana del sábado.

No obstante, el organismo indicó en su último boletín que en la tarde podrían registrarse algunos chubascos aislados sobre localidades del litoral costero caribeño, la cordillera Central y sectores de la región noreste.

Para el Gran Santo Domingo, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el Indomet pronosticó un cielo soleado, con aspecto grisáceo y sensación calurosa debido al polvo del Sahara.

Zonas bajo vigilancia

El organismo informó, además, que mantiene bajo vigilancia dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a ondas tropicales.

La primera se localiza a menos de 560 kilómetros al este de las Antillas Menores. Sin embargo, su probabilidad de desarrollo ciclónico disminuyó a 10 % para los próximos dos a siete días.

En cuanto a la segunda zona, el Indomet explicó que se encuentra a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde y mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 30 % para los próximos dos días.

El Indomet reiteró que, debido a la posición y evolución de ambos fenómenos, mantiene un monitoreo constante.

Leer más Dos disturbios atmosféricos y la tormenta Cristóbal activan la temporada ciclónica