El COE emite alerta verde en ocho provincias y el Distrito Nacional ante posibles aguaceros

Las condiciones meteorológicas que podrían generar aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este sábado alerta verde para ocho provincias y el Distrito Nacional, debido a las condiciones meteorológicas que podrían generar aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

Las demarcaciones bajo alerta son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel y San José de Ocoa. También el Distrito Nacional

Dijo que la medida fue adoptada luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informara sobre una onda tropical ubicada al suroeste del mar Caribe, que incrementará la humedad y la inestabilidad sobre el territorio dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-15-at-123100-pm-1bf57366.jpeg (IMAGEN DIFUNDIDA POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE))

De acuerdo con el organismo, estas condiciones favorecerán la ocurrencia de aguaceros, posiblemente fuertes en puntos aislados, tronadas y ráfagas de viento, con riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones repentinas y urbanas.

Las demarcaciones bajo alerta son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, Monte Plata, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

El COE recomendó a los residentes en zonas vulnerables, especialmente quienes viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, mantenerse atentos ante posibles aumentos en los niveles de agua y adoptar las medidas de precaución necesarias.

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También exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios ubicados en las provincias bajo alerta.

Recomiendan a embarcaciones permanecer en puerto

El COE emitió además recomendaciones para los operadores de embarcaciones debido a las condiciones marítimas adversas.

En la costa caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.

En el resto de la costa caribeña, la recomendación es navegar con precaución y no alejarse del perímetro costero.

En la costa atlántica, desde Isla Saona hasta cabo Cabrón, en Samaná, el organismo también recomendó a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto por las condiciones de viento y oleaje.

Para el resto de la costa atlántica, pidió navegar con precaución y evitar alejarse mar adentro.

Importantes recomendaciones El COE llamó a la ciudadanía a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, entre ellos la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos.Para reportes y situaciones de emergencia, recordó que están disponibles los números *809-472-0909, 9-1-1 y 46