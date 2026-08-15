El COE emite alerta verde en ocho provincias y el Distrito Nacional ante posibles aguaceros
Una onda tropical está ubicada al suroeste del mar Caribe y podría incidir en las condiciones del tiempo del país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este sábado alerta verde para ocho provincias y el Distrito Nacional, debido a las condiciones meteorológicas que podrían generar aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del país.
Las demarcaciones bajo alerta son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel y San José de Ocoa. También el Distrito Nacional
- Dijo que la medida fue adoptada luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informara sobre una onda tropical ubicada al suroeste del mar Caribe, que incrementará la humedad y la inestabilidad sobre el territorio dominicano.
De acuerdo con el organismo, estas condiciones favorecerán la ocurrencia de aguaceros, posiblemente fuertes en puntos aislados, tronadas y ráfagas de viento, con riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones repentinas y urbanas.
Las demarcaciones bajo alerta son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, Monte Plata, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.
El COE recomendó a los residentes en zonas vulnerables, especialmente quienes viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, mantenerse atentos ante posibles aumentos en los niveles de agua y adoptar las medidas de precaución necesarias.
Prevén escasas lluvias durante la mañana del sábado, pero en la tarde podrían registrarse chubascos
También exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios ubicados en las provincias bajo alerta.
Recomiendan a embarcaciones permanecer en puerto
El COE emitió además recomendaciones para los operadores de embarcaciones debido a las condiciones marítimas adversas.
En la costa caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta La Ciénaga, en Barahona, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.
En el resto de la costa caribeña, la recomendación es navegar con precaución y no alejarse del perímetro costero.
En la costa atlántica, desde Isla Saona hasta cabo Cabrón, en Samaná, el organismo también recomendó a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto por las condiciones de viento y oleaje.
Para el resto de la costa atlántica, pidió navegar con precaución y evitar alejarse mar adentro.
El COE llamó a la ciudadanía a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, entre ellos la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos.Para reportes y situaciones de emergencia, recordó que están disponibles los números *809-472-0909, 9-1-1 y 46