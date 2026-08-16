Una onda tropical provocará lluvias, tronadas y ráfagas de viento este domingo
Las autoridades advierten sobre rachas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora
Una onda tropical que se localiza al sur de República Dominicana provocará este domingo, Día de la Restauración, lluvias dispersas, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del territorio nacional.
Desde las primeras horas de la madrugada, el fenómeno generará precipitaciones en sectores del sureste, el mar Caribe y la Cordillera Central. Para la tarde, se prevé un incremento de las lluvias sobre poblados del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Las autoridades meteorológicas advierten, además, sobre ráfagas de viento moderadas de entre 25 y 45 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superiores en puntos aislados, principalmente en el litoral caribeño.
Recomendaciones oficiales
- Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, letreros y otros objetos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante los períodos de mayor actividad de lluvias y viento.
Para la noche se espera una disminución de las precipitaciones debido al alejamiento de la onda tropical del territorio dominicano.