Una onda tropical provocará lluvias, tronadas y ráfagas de viento este domingo

Personas bajo la lluvia en una calle de Santo Domingo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Una onda tropical que se localiza al sur de República Dominicana provocará este domingo, Día de la Restauración, lluvias dispersas, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del territorio nacional.

Desde las primeras horas de la madrugada, el fenómeno generará precipitaciones en sectores del sureste, el mar Caribe y la Cordillera Central. Para la tarde, se prevé un incremento de las lluvias sobre poblados del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las autoridades meteorológicas advierten, además, sobre ráfagas de viento moderadas de entre 25 y 45 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superiores en puntos aislados, principalmente en el litoral caribeño.

Recomendaciones oficiales

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, letreros y otros objetos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante los períodos de mayor actividad de lluvias y viento.

Para la noche se espera una disminución de las precipitaciones debido al alejamiento de la onda tropical del territorio dominicano.

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