Polvo del Sahara aumentará y el ambiente seguirá caluroso este martes

El cielo en Santo Domingo estará soleado con aspecto grisáceo debido al polvo del Sahara.

La incursión de partículas de polvo del Sahara aumentará este martes y el contenido de humedad en el área de pronóstico disminuirá, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.

No obstante, el organismo prevé que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la interacción del viento con los efectos locales, como el calentamiento diurno y la orografía, provocará leves incrementos nubosos, chubascos locales y aisladas tronadas, principalmente en las provincias Monte Plata, Hato Mayor, San Juan y Elías Piña.

Seguirá el calor

Las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda tomar agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, además de evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección.

Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Una onda tropical se acerca

Para este miércoles, una onda tropical se estará acercando al país y, en combinación con una vaguada en los niveles altos de la troposfera, aumentará los nublados.

El Indomet prevé aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde, sobre las regiones noreste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El jueves, la interacción de la onda tropical con la vaguada mantendrá condiciones meteorológicas húmedas e inestables.

Desde horas de la mañana se esperan chubascos dispersos hacia el litoral Caribe y la región noreste.

Durante la tarde, las precipitaciones se presentarán en forma de aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en poblados de las regiones norte y noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. En la porción sureste continuarán las lluvias pasajeras y aisladas tronadas.