Pronostican lluvias este miércoles por onda tropical y vaguada; temperaturas seguirán calurosas

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles las condiciones meteorológicas estarán dominadas por el paso de una onda tropical, la incidencia de una vaguada y temperaturas calurosas.

Durante las horas de la mañana se esperan lluvias aisladas sobre la costa Caribeña y algunos puntos de la región nordeste, debido al paso de la onda tropical.

En horas de la tarde, la onda tropical se combinará con una vaguada y el calentamiento diurno, generando condiciones favorables para el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas ocasionales y ráfagas de viento en el nordeste, sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y sectores del Gran Santo Domingo.

El Indomet prevé que las actividades de precipitación se prolonguen hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas calurosas

El organismo advirtió que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, recomiendan ingerir agua con frecuencia y vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

También exhorta a evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección, especialmente porque los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Pronóstico para el jueves

Para este jueves, el Indomet pronostica que la humedad rezagada tras el paso de la onda tropical, al combinarse con la vaguada y el calentamiento diurno, provocará algunas lluvias matutinas sobre sectores del sureste y nordeste.

Sin embargo, será después del mediodía cuando se registren incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, que podrían ser moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades del sureste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, y podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Para el próximo viernes, la humedad disminuirá significativamente debido al predominio de una circulación anticiclónica y la llegada de una masa de aire más seca.

Esta situación limitará las ocurrencias de lluvias, que, de presentarse, estarán concentradas principalmente sobre la Cordillera Central.

Las temperaturas permanecerán elevadas debido a la mayor cantidad de horas de sol, el viento cálido del sureste y la presencia de partículas de polvo del Sahara.