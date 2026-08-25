Aumenta la vigilancia sobre sistema en el Atlántico tras subir a 70 % su potencial ciclónico

Los organismos meteorológicos se mantienen vigilantes ante la posible formación de un sistema atmosférico en el Atlántico. ( IMAGEN CORTESÍA DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) elevó este martes a 70 % la probabilidad de formación ciclónica en siete días de una zona de baja presión que avanza hacia el oeste y oeste-noroeste por el Atlántico tropical.

El sistema, identificado como Invest AL96, se encontraba a las 2:00 de la madrugada de este martes a varios cientos de millas al sur-sureste de las islas de Cabo Verde y generaba aguaceros y tormentas eléctricas todavía desorganizados.

La probabilidad de desarrollo aumentó de manera significativa durante las últimas horas. En el boletín de las 8:00 de la noche del lunes, el NHC le asignaba 40 % de posibilidad de formación durante las siguientes 48 horas y 60 % en siete días. Seis horas después, esas probabilidades aumentaron a 60 % y 70 %, respectivamente.

El NHC considera ahora probable que se forme una depresión tropical durante los próximos días mientras la perturbación atraviesa el Atlántico tropical oriental y central.

"Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo gradual", señala el organismo estadounidense.

Sin embargo, las condiciones podrían tornarse menos favorables durante el fin de semana, circunstancia que podría limitar su organización o fortalecimiento.

El análisis meteorológico más reciente del NHC ubicaba la baja alrededor de los 11 grados de latitud norte y 19 grados de longitud oeste, con una presión mínima estimada de 1,010 milibares. La onda asociada acababa de salir de África y mantenía actividad de lluvias y tormentas principalmente sobre el extremo oriental del Atlántico.

Por su posición actual, todavía es demasiado temprano para determinar si el sistema podría representar una amenaza para República Dominicana o cualquier territorio del Caribe.

AL96 todavía no es una depresión ni una tormenta tropical y, por tanto, el NHC no ha emitido una trayectoria oficial ni un cono de incertidumbre. Su desplazamiento general hacia el oeste y oeste-noroeste obliga, no obstante, a seguir su evolución durante los próximos días.

Otro sistema cerca de Bermudas

El NHC también mantiene bajo vigilancia la perturbación AL95, situada varios cientos de millas al este-noreste de Bermudas.

Ese sistema se desplaza hacia el norte a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora y tiene 40 % de probabilidad de formación tanto en 48 horas como durante los próximos siete días.

Aunque todavía podría convertirse brevemente en una depresión o tormenta tropical este martes, el NHC anticipa que encontrará condiciones cada vez más hostiles entre la noche del martes y el miércoles, cuando se desplazará sobre aguas más frías.

Por esa razón, AL95 tendría una ventana limitada para desarrollarse, mientras que AL96 concentra actualmente la mayor atención por su desplazamiento a través del Atlántico tropical y el aumento de sus probabilidades de formación.

Hasta la mañana de este martes 25 de agosto, ninguno de los dos sistemas había alcanzado la categoría de ciclón tropical.