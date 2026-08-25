Se esperan lluvias este martes por el acercamiento de una onda tropical y vaguada; seguirá el calor

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país estarán influenciadas por el acercamiento de una nueva onda tropical, una vaguada en altura y una sensación térmica elevada.

El organismo prevé que desde horas de la mañana ocurran chubascos pasajeros y aislados en localidades de la región noreste y el litoral caribeño, debido a la incidencia del viento predominante del este.

Durante la tarde y hasta entrada la noche, el acercamiento de la nueva onda tropical se combinará con los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, además de la influencia de una vaguada en altura y favorecerán la ocurrencia de aguaceros dispersos con tronadas y ráfagas de viento, principalmente en poblados de las provincias La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Azua y el Gran Santo Domingo, especialmente en la parte norte.

Temperaturas continuarán calurosas

El Indomet advirtió que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada, por lo que recomienda ingerir agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

Asimismo, exhortó a evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección y que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Zona de baja presión bajo vigilancia

Sobre la actividad ciclónica, el organismo informó que una zona de baja presión, ubicada a cientos de kilómetros al sur/sureste de las islas de Cabo Verde, presenta un 60 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y un 70 % durante los siguientes siete días.

Debido a su posición, el sistema se mantiene bajo vigilancia.

El Indomet informó sobre una zona de aguaceros y tronadas, con cierto grado de organización, ubicada a varios cientos de kilómetros al este/noreste de las Bermudas.

Esta zona presenta un 40 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y los siguientes siete días. Sin embargo, por su posición y trayectoria prevista, no representa peligro parael país.

Chubascos dispersos

Para mañana miércoles, la entidad pronostica que la humedad tras el paso de la onda tropical y la incidencia de la vaguada provocarán desde horas matutinas algunos aumentos nubosos con chubascos dispersos, especialmente en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, Samaná, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

En la tarde se sumarán los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, favoreciendo incrementos de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones sureste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Para el jueves, el viento moderado del noreste aumentará el arrastre de nubosidad hacia el territorio nacional, generando desde horas matutinas chubascos dispersos a moderados en ocasiones en poblados del noreste y el litoral caribeño.

La aproximación de una onda tropical aumentará la humedad e inestabilidad sobre el territorio, generando durante la tarde aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en poblados de las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.